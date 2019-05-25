Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Bayram Sonrası Boşanacağı İddia Edildi
Geçtiğimiz Ocak ayında Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin, bayram sonrasında boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
4 ay önce Hollanda'nın Amsterdam şehrinde evlenen şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü çiftin, bir süredir magazin kulislerinde dönen kıskançlık krizi nedeniyle boşanma kararı aldığı öne sürüldü.
BAYRAM SONRASI BOŞANIYORLAR
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın avukatları aracılığıyla boşanma dilekçelerini mahkemeye verdikleri ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları öğrenildi.
BİR SÜRE AYRI YAŞADIK
Evliliklerindeki sıkıntılarla ilgili konuşan Sinan Akçıl, "Bu konularda konuşmam doğru değil, özel konular bunlar, biz bunu kendi aramızda düzgün bir şekilde çözmeye çalışıyoruz, bir dönem ayrı yaşadığımız doğru ama şuan aynı evdeyiz, önemli olan iç huzurumuz, bu süreçte ne o üzülsün ne ben üzüleyim diyorum." açıklamasını yapmıştı.
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zaten böyle gelinlik giyen kadından ne beklenirdi kiCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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bu herife gıcık oluyorum nedir bunlar böyle mantar gibi çoğaldılarCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Uygun olmadığınız görünüyor zaten.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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hayatı hızlı yaşayanlardan bunlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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EEH NE BEKLİYORDUK?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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