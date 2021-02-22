Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

22.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:59
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı.

Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift bugün gerçekleşen törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.

Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı.  Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

PİYANO ÇALDI

Sinan Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.

Çiftin şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Sanatçı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, ünlü çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil de törene katılanlar arasındaydı.

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni gerçekleştirmişti... Akçıl davul-zurna ekibiyle Kıratlı'nın kapısına dayanmıştı.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrı olduğu dönemde katıldığı bir programda, "Burcu'dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat 'stalk'lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu'yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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