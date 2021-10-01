Sinagog saldırısında 1 kişiyi öldürüp 3'ünü yaralayan ABD'li gence müebbet hapis

NEW ABD'nin California eyaletinde sinagoga düzenlediği saldırıda yaşlı bir kadını öldüren ve 3 kişiyi yaralayan John T. Earnest, müebbet hapisle cezalandırıldı.

San Diego şehrinde Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda gerçekleştirdiği saldırıyı temmuz ayındaki duruşmada kabul eden 22 yaşındaki hemşirelik okulu öğrencisi John T. Earnest ömür boyu hapse mahkum edildi.

Kararın açıklanmasından sonra söz hakkı isteyen Earnest'in isteğinin, duruşmanın beyaz üstünlükçü söylemler için "siyasi bir forum" olmasını istemediğini belirten Yargıç Peter Deddeh tarafından reddedildiği belirtildi.

Saldırgan, 27 Nisan 2019'da Chabad of Poway sinagoguna düzenlediği saldırının hemen ardından 911 acil yardım hattını aramış, "Bütün beyazları yok etmeye çalışan Yahudilere karşı ulusumuzu savunuyorum." demişti.

Earnest, temmuzdaki duruşmada California'daki Dar-ul-Arqam Mosque camisine kundaklama girişiminde bulunduğunu da itiraf etmişti.

Beyaz üstünlüğüne inanan saldırganın ayrıca, sinagog saldırısından kısa bir süre önce, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide namaz kılan 51 Müslüman'ı öldürüp 49'unu yaralayan Brenton Tarrant isimli teröristin de hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.