Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde zırhlı polis aracını hedef alan bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 11'inin yaralandığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ariş kentine bağlı Safa bölgesinde yola döşenmiş patlayıcı, polis aracının geçişi sırasında uzaktan infilak ettirildi.



Olayda 2 polisin hayatını kaybettiği, 11'inin ise yaralandığı belirtildi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde de dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 25 asker yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.