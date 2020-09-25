Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı

Ankara'da epilepsi hastası olduğunu belirterek bayılma numarası yapan kişi, yardımına koşan vatandaşlardan para topladı. Seçtiği bölgede üç kez aynı numarayı yapan kişinin vicdansızlığı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da başındaki simit tablasıyla aynı bölgede 3 kez art arda yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardıma gelenlerden ilaç parası isteyen kimliği belirsiz kişi, kameraya yansıdı.

Başkent'te Mevlana Bulvarı'nda başındaki simit tablası bulunan kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı. Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görünler, yardıma koştu. Simitçi gibi davranan kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi.

YARDIM EDENLERDEN PARA ALDI

Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra art arda iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak yardım edenlerden para aldı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi. Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim KÖRDEMİRCİ