Simge - Kısaca sözleri! 'Kısaca' şarkı sözleri! Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler

Sözleri Sibel Algan'a ait olan Kısaca şarkısı 11 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Simge - Kısaca şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

SİMGE - KISACA ŞARKI SÖZLERİ

Bu bir son mu, kısa bir ara mı?

Kuşkun bile cevaptır aslında

Dost kalamıyorum niyet buysa

İyi son yok ki aşk mevcutsa

***

Sarıl bana sarıl şu an sarıl bana

Kalıp biraz sonra yine kırıl bana

Açık kapı bırakmadan ayrıl hemen

Bitmem ki ben alıştıra alıştıra

***

Gel adını koyalım burada ilk önce

hangi dilde, bu ne'ce

Konular daha da uzuyor uzadıkça

bitti desene kısaca...

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