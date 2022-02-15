Simge - Kısaca sözleri! 'Kısaca' şarkı sözleri! Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler - Haberler
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Simge - Kısaca sözleri! 'Kısaca' şarkı sözleri! Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler

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Simge - Kısaca sözleri! 'Kısaca' şarkı sözleri! Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler

Simge'nin yeni şarkısı 'Kısaca' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyona yakın izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Simge - Kısaca sözleri nelerdir? Simge - Kısaca şarkı sözleri nedir? Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler haberimizde...

Sözleri Sibel Algan'a ait olan Kısaca şarkısı 11 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Simge - Kısaca şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

SİMGE - KISACA ŞARKI SÖZLERİ

Bu bir son mu, kısa bir ara mı?

Kuşkun bile cevaptır aslında

Dost kalamıyorum niyet buysa

İyi son yok ki aşk mevcutsa

***

Sarıl bana sarıl şu an sarıl bana

Kalıp biraz sonra yine kırıl bana

Açık kapı bırakmadan ayrıl hemen

Bitmem ki ben alıştıra alıştıra

***

Gel adını koyalım burada ilk önce

hangi dilde, bu ne'ce

Konular daha da uzuyor uzadıkça

bitti desene kısaca...

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