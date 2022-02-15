Simge - Kısaca sözleri! 'Kısaca' şarkı sözleri! Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler
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Simge'nin yeni şarkısı 'Kısaca' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyona yakın izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Simge - Kısaca sözleri nelerdir? Simge - Kısaca şarkı sözleri nedir? Simge - Kısaca şarkısı hakkında bilgiler haberimizde...
Sözleri Sibel Algan'a ait olan Kısaca şarkısı 11 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Simge - Kısaca şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
SİMGE - KISACA ŞARKI SÖZLERİ
Bu bir son mu, kısa bir ara mı?
Kuşkun bile cevaptır aslında
Dost kalamıyorum niyet buysa
İyi son yok ki aşk mevcutsa
***
Sarıl bana sarıl şu an sarıl bana
Kalıp biraz sonra yine kırıl bana
Açık kapı bırakmadan ayrıl hemen
Bitmem ki ben alıştıra alıştıra
***
Gel adını koyalım burada ilk önce
hangi dilde, bu ne'ce
Konular daha da uzuyor uzadıkça
bitti desene kısaca...
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