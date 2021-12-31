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Simge Fıstıkoğlu'ndan çifte kutlama

Simge Fıstıkoğlu'ndan çifte kutlama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, yılbaşı gecesini bir gün önce kutladı. İşte detaylar…

Eşi Emir Tavukçuoğlu ile yılbaşından bir gün önce Four Seasons Hotel'de bir davete katılan ve yeni yıl ile doğum gününü sürpriz bir pastayla kutlayan Simge Fıstıkoğlu "2021, sayılardan bir şey beklememeyi öğretti bize. Yeni yıl için dileğim önce sağlık ve ülkemizde huzur, bereket, neşe, başarı, mutluluk hep yanınızda olsun. Herkese güzel bir yıl diliyorum" diyerek yeni yıl mesajı verdi.

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