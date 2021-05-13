Şimdi de İsrail "sivili" saldırıları başladı
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Şimdi de İsrail "sivili" saldırıları başladı

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Politika

İsrail polisinin ve ordusunun günlerdir süren şiddetli saldırılarından sonra bu sabah da İsrailli "siviller" kapsamlı ve organize şekilde Filistinlilere sokaklarda şiddet uygulamaya başladı

Bu sabah İsrail şiddeti başka bir boyut kazandı. Olayların artık iç savaştan farkının kalmadığı Filistin'de İsrailli "sivil halk(!)" Kudüs'ün Silwan kasabasındaki Wadi Hilweh mahallesinde sokağa indi.

Filistinlilere saldırmaya başlayan İsrailli siviller, daha önce de bazı yerlerde kameralara takılan "arabaları çevirerek Filistinli olduklarını saptadıkları araçlara şiddet uygulama" veya "psikolojik harp uygulama" gibi provokasyon ve şiddetlerine yepyeni bir boyut kazandırarak, bu sabahtan itibaren direkt olarak sıcak çatışmaya girmeye başladılar.

Kayıpların ve şiddetin dozunun daha da insanlık dışı seviyelere geleceğinden şüphe edilen Kudüs'te halkın gerginliği ve güvenlik endişeleri giderek artıyor.

Şimdi de İsrail 'sivili' saldırıları başladı
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Cengiz Büyükuncu
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