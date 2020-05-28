Simav'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Simav'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Simav'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
28.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:53

Kütahya'nın Simav ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Simav-İzmir karayolu üzerinde Boğazköy'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Osman Ö.(77) idaresindeki 43 KD 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Takla atarak durabilen otomobilde yolcu olarak bulunan Asiye Ö.(77) hayatını kaybederken, sürücü de yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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