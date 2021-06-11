Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Amca mezara, yeğeni hapse girdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iddiaya göre amca ile yeğen arasında kız kaçırma meselesi nedeni ile kavga çıktı. Olayda yeğeni tarafından silahla göğsünden vurulan amca hayatını kaybetti.