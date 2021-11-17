Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Haberler
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Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel
Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Silopi'nin Kapılı köyünde düzenlenen programa, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinden teknik personel de katıldı.

Üreticilere tohum dağıtıldı, araziler yabani otlardan temizlendi.

Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, soya fasulyesinin tercih edilmesinin nedeninin yüksek boylu olmaması, ikinci ürün olarak ekime müsait bir yapıya, çok geniş bir kullanım alanına, ikinci ürün mısıra göre daha az su tüketimine sahip olması, tarımsal girdilerin daha az olması olduğunu belirtti.

Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

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AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

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