Silopi'de trafik akışının sağlanması için düzenlemeler yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silopi'de trafik akışının sağlanması için düzenlemeler yapıldı

03.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:48
Silopi'de trafik akışının sağlanması için düzenlemeler yapıldı

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince belirlenen noktalara trafik levhalarının konulması için yer tespiti yapıldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince belirlenen noktalara trafik levhalarının konulması için yer tespiti yapıldı.

İlçede araçların çarşı merkezi ve ara sokaklarda yoğunluk yaşamaması için yer tespiti yapan trafik polisleri, levhaların dikiminden sonra kurallara uyulması halinde araçların ve yayaların daha da rahat çarşıda hareket edebileceklerini belirtti.

Polis, amaçlarının araç ve yaya güvenliği olduğu, bu konuda vatandaşların da duyarlılığı sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağını bildirdi.

Vatandaşlar da konuyla ilgili hassasiyet gösteren polise teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Mesut Bakkal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silopi'de trafik akışının sağlanması için düzenlemeler yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:49:52. #1.16#
title