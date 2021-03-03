Silopi'de trafik akışının sağlanması için düzenlemeler yapıldı

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince belirlenen noktalara trafik levhalarının konulması için yer tespiti yapıldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince belirlenen noktalara trafik levhalarının konulması için yer tespiti yapıldı.

İlçede araçların çarşı merkezi ve ara sokaklarda yoğunluk yaşamaması için yer tespiti yapan trafik polisleri, levhaların dikiminden sonra kurallara uyulması halinde araçların ve yayaların daha da rahat çarşıda hareket edebileceklerini belirtti.

Polis, amaçlarının araç ve yaya güvenliği olduğu, bu konuda vatandaşların da duyarlılığı sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağını bildirdi.

Vatandaşlar da konuyla ilgili hassasiyet gösteren polise teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu