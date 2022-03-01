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Silopi'de giyim ve kömür yardımı yapıldı

AA, Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi'de giyim ve kömür yardımı yapıldı

Merkezi Avrupa'da bulunan Ab-ı Hayat Derneği, Silopi ilçesinde öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve kömür yardımında bulundu.

FIRAT, MALATYA (AA) - Merkezi Avrupa'da bulunan Ab-ı Hayat Derneği, Silopi ilçesinde öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve kömür yardımında bulundu.

İlçedeki 150 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunan dernek gönüllüleri, 40 aileye de kömür yardımı yaptı.

Derneğin Türkiye Koordinatörü Fırat Aydın, her yıl farklı bir ilde bu faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Yardım faaliyetini bu yıl Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini kaydeden Aydın, bu tür faaliyetlerinin sürekli olduğunu, bölgede her türlü yardım faaliyetini yürüteceklerini bildirdi.

Aydın, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Türkiye, Silopi, Fırat, Kömür, Güncel, Haberler

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