Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
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Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu

Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM-1) tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla çarşı merkezinde 800 kişiye aşure ikram edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM-1) tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla çarşı merkezinde 800 kişiye aşure ikram edildi.

Sanat sokağında kurulan stant ile aşure ikramı alan vatandaşlar ADEM-1 Müdiresi Aylin Ökten'e teşekkür etti. Ökten, Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününün birçok peygamberin dua ve tövbesinin kabul olmasıyla İslam alemince değer ve kutsallık addedildiğini anımsatarak, Muharrem Ayı'nın ülkedeki orman yangınları ve sel felaketlerinin son bulmasına vesile olmasını diledi.

Emniyet ve Jandarma mensuplarına da aşure ikram ettiklerini ifade eden Ökten, "Muharrem Ayı/Aşure günü münasebeti ile aşure ikramımızın ülkemizin huzurlu ve güvenliği için terörle mücadelede şehit olan aziz evlatlarımızın ruhlarına adıyoruz. Desteklerini her zaman sunan ve talimatları ile çalışmalarımıza yön veren Silopi Kaymakamımız sayın Can Kazım Kuruca' ya ADEM-1 ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu
Silopi'de 800 kişiye aşure ikramında bulunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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