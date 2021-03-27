Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Sosyal mesafesiz Cumartesi Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahili'ne akın etti.

Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Sosyal mesafesiz Cumartesi

İSTANBUL - Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti. Silivri Sahili doldu taştı. Yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER