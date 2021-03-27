Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
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Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - Haberler | 3. Sayfa

Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Sosyal mesafesiz Cumartesi Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahili'ne akın etti.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Sosyal mesafesiz Cumartesi

İSTANBUL - Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti. Silivri Sahili doldu taştı. Yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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