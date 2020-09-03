SİLİVRİ DEPREMİ'NDE HASAR GÖREN CAMİ YIKTIRILDI SİLİVRİ'de geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, yapılan ileri tetkikler sonucu riskli olduğu belirlenen Semizkumlar Nevşehirliler Camiii görevliler tarafından yıktırıldı.

SİLİVRİ'de geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, yapılan ileri tetkikler sonucu riskli olduğu belirlenen Semizkumlar Nevşehirliler Camiii görevliler tarafından yıktırıldı.

Nevşehirliler Camii, ilçede meydana gelen depremde ağır hasar görünce, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi Camii ile birlikte Silivri Belediyesi ekipleri tarafından detaylı kontrol yapılmak üzere mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan ileri tetkiklerin sonuçlandırılması ardından Nevşehirliler Camii'nin yıktırılması kararlaştırıldı. Zabıta görevlileri çevrede geniş önlem alırken yıkım şirketi görevlilerinden Yücel Özden, minarenin üzerine çıkarak bağladığı çelik halatı iş makinesi aracılığı ile çektirerek yıkılmasını sağladı. Minarenin yıkılması ardından kepçelerle caminin yıkımına geçildi.

DİĞER CAMİ DE YIKTIRILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan ileri tetkiklerin sonuçlandığı diğer Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki camiinin de yıkımına karar verildi. Hasarlı olduğu ve son deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen Büyükçavuşlu Camii'nin de önümüzdeki günlerde yıktırılması bekleniyor.

Silivri Depremi'nde minaresi devrilen ve ardından yapılan tetkiklerde riskli olduğu belirlenen Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii de yıktırılmıştı.

Kaynak: DHA