SİLİVRİ'DE TİCARETİ YASAKLANAN HAYVAN SATANLARA OPERASYON

*Alpaka, koati, rakun...Burçak BOZKUŞ ? Mertcan ÖZTÜRK / - SİLİVRİ'de, düzenlenen operasyonda nesli tükenmekte olan ve ticareti yasaklanan çok sayıda yabani memeli hayvan ele geçirildi.

*Alpaka, koati, rakun...

Burçak BOZKUŞ ? Mertcan ÖZTÜRK/ - SİLİVRİ'de, düzenlenen operasyonda nesli tükenmekte olan ve ticareti yasaklanan çok sayıda yabani memeli hayvan ele geçirildi.

Silivri Danamandıra'da ticareti yasak olan hayvan satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Çiftliğe düzenlenen operasyonda 3 alpaka, 4 koati, 2 rakun, 2 sincap ve devekuşu ele geçirildi. 4915 kara hayvancılık kanunu ve 5607 kaçakçılık kanunu çerçevesinde çiftlik sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı