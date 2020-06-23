SİLİVRİ'DE TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
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SİLİVRİ'DE TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Silivri'de TEM Otoyolu üzerinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiOlay, 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

23.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:48

Silivri'de TEM Otoyolu üzerinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Çetinkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ozan Çetinkaya'nın cansız bedeni İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

SİLİVRİ'DE TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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