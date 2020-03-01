: Silivri'de tek katlı binada yangın 1 ölü

01.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:47

Silivri'de sabaha karşı bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Fener Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangını gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrasında evde yapılan incelemelerde itfaiye ekipleri bir cesetle karşılaştı. 65 yaşındaki Celaleddin Onat'a ait olduğu öğrenilen ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Onat'ın evde yalnız yaşadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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