Silivri'de tanker trafik tabelasına çarptı

SİLİVRİ'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan tanker yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavaklı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 34 EBC 229 plakalı tankerin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.