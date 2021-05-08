SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
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SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri'de otomobil ile minibüs çarpıştı.

Silivri'de otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. 34 LK 1120 plakalı otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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