SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI - Haberler
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SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

SİLİVRİ'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların da etkisiyle Silivri Sahili Eski Festival Alanı mevkinde bulunan yürüyüş yolu sular altında kaldı.

SAHİL DENİZ ANALARIYLA DOLDU

Silivri'de şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Lodosun etkisiyle dev dalgalar oluşurken, dalgaların etkisiyle yürüyüş yolu da deniz analarıyla doldu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin halatları ise şiddetli lodos nedeniyle koptu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin güvertelerinin içi sularla doldu.

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLDU; SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

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