Son dakika haberleri... Silivri'de jandarma denetim noktasında facia ucuz atlatıldı

Son dakika haberler: SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton kamyonu karşı şeride geçti, jandarma denetim noktasına metreler kala durabildi.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton kamyonu karşı şeride geçti, jandarma denetim noktasına metreler kala durabildi.

Kaza saat 13.00 sıralarında Silivri Büyük Çavuşlu Mahallesi Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Bilgin beton kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyeri aşarak karşı şeride geçen kamyon jandarma ekiplerinin denetim yaptığı noktaya metreler kala durabildi. Denetim noktasında görevli askerler ise kazayı ucuz atlattı.

Olay yerine Çavuşlu, Değirmenköy itfaiye ekipleri ile karayolları ekipleri sevk edildi. Kamyona saplanan bariyer itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Bu sırada yola dökülen mazotların üzerine, kum atıldığı görüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı