SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI - Haberler
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SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği gaz dolu tankeri, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

SİLİVRİ'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği gaz dolu tankeri, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşyaka D 100 Karayolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ÇAD 045 plakalı gaz dolu tanker, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 59 EH 408 plakalı minibüste sıkışan sürücü Fuat Ü. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

SİLİVRİ'DE GAZ DOLU TANKER IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, Gümüşyaka, Tanker, Kaza, Güncel, Haber

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