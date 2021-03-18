Son dakika haberi: SİLİVRİ'DE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

Silivri'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde şehitler düzenlenen törende anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde Silivri Sahili'nde bulunan Atatürk Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törende anıt önüne çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve muhtarların olduğu gruptakiler, Yeni Mahalle'de bulunan şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Dua edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı