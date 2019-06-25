Silivri'de baraka yangını

Silivri'de yangın çıkan baraka kullanılamaz hale geldi.

Selimpaşa Mahallesi'ndeki bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otluk alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, Silivri, Selimpaşa ve Kumburgaz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, baraka çökerek kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Kadıköy Mahallesi'nde de yangın çıkan buğday tarlası zarar gördü.

Kaynak: AA