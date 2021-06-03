Silivri'de alev alev yanan otomobil hurdaya döndü
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Silivri'de alev alev yanan otomobil hurdaya döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur Samet AVCI / Silivri'de alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uğur Samet AVCI/ Silivri'de alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Silivri, TEM Otoyolu Selimpaşa istikametinde giden otomobilden motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı yol kenarına çekti. Otomobil alevlere teslim oldu. Sürücünün bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

 


Silivri'de alev alev yanan otomobil hurdaya döndü
Silivri'de alev alev yanan otomobil hurdaya döndü
Silivri'de alev alev yanan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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