Silivri'de 3 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için ailesi kayıp başvurusunda bulundu
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Silivri'de 3 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için ailesi kayıp başvurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel
Silivri'de 3 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için ailesi kayıp başvurusunda bulundu

Silivri'de 112 Acil Servis'te görev yapan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptı.

Silivri'de 112 Acil Servis'te görev yapan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan Cumartesi günü mesaisinin ardından öğle saatlerinde "53 AR 201" plakalı aracıyla yola çıkan 39 yaşındaki Polat'ın yakınları, kendisinden 3 gündür haber alamadı.

Bunun üzerine, evli ve 2 çocuk babası Polat için yakınları, polise kayıp bildiriminde bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailesi, Polat'ı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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