Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecilerden iddia: Depremde koğuş kapıları açılmadı

29.09.2019 12:21

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eski milletvekili ve parti meclisi üyesi Eren Erdem, iş insanı Osman Kavala ve gazeteci-yazar Ahmet Altan'ı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çakırözer, depreme avludayken yakalanan gazetecilerin yaşanacak bir acil durum karşısında koğuşlarının avluya açılan kapısının açık bırakılmasını talep ettiklerini söyledi. Cezaevi yönetiminden ise bu talabe, "O kapı sadece bakan izniyle açılır" geldiğini aktardı.

Çakırözer ziyarete ilişkin, 22 bin 700 tutuklu ve hükümlü ile birlikte 490 personelin bulunduğu Silivri Cezaevi'nin son İstanbul depremini tüm şiddetiyle hissettiğini, aydınların depreme avludayken yakalandıkları açıklamasında bulundu.

Eren Erdem'in kendisine ne Adalet Bakanlığı'nın ne de cezaevi yönetiminin depremde neler yapılması gerektiğine ilişkin bir deprem senaryosunun, acil durum planının olmadığını aktardığını kaydeden Çakırözer, iş insanı Osman Kavala'nın da sarsıntıyı net olarak hissettiğini anlattığını ifade etti.

"ACİL DURUM İÇİN BİLE İZİN YOK"

Çakırözer, Ahmet Altan'ın ise depremi çok şiddetli hissettiklerini, deprem gününün gecesi cezaevi yönetiminden koğuşlardan avlulara açılan kapıların acil durum için açık bırakılmasını istediğini aktardı.

Çakırözer, "Cezaevi yönetiminden Ahmet Altan'a 'O kapı sadece bakan izniyle açılır' yanıtı verilmiş ve tüm İstanbul'un korkudan sokaklarda uyuduğu gece Silivri Cezaevi'nde koğuş kapıları bakan bahanesiyle kilitli kalmış" dedi.