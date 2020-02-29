Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor
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Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor

Şilili şair Pablo Neruda'nın 603 eserinin bulunduğu orjinal dokümanlar, el yazıları, kitaplar ve fotoğraflar İspanyol bir şarap üreticisi olan Santiago Vivanco'nun koleksiyonunda bulunuyor. Vivanco tüm bu eserleri toplu şekilde Barselona'da bir müzayede satışa çıkaracağını duyurdu.

29.02.2020 08:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:06
Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor

Şilili şair 'nın 603 eserinin bulunduğu orijinal dokümanlar, el yazıları, kitaplar ve fotoğraflar İspanyol bir şarap üreticisi olan Santiago Vivanco'nun koleksiyonunda bulunuyor. Vivanco tüm bu eserleri toplu şekilde 'nın kentindeki bir müzayede satışa çıkaracağını duyurdu.


19 Mart'ta gerçekleşecek olan müzayededeki açılış rakamı ise 650 bin euro. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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