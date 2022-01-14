Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolundaki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan S.P. ve M.P., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet