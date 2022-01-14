Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi - Haberler
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Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.

Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolundaki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan S.P. ve M.P., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Mersin
Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Son Dakika Haberleri

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