Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric yemin ederek görevine başladı
AA - Yusuf Can Sarıkaya - Güncel
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Kutlamalardan detaylar Şili'de yemin ederek görevine başlayan yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric'in destekçileri, başkent Santiago'da Boric'e destek olmak ve yapacağı konuşmayı beklemek için Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın etrafında toplanıyor.
Kutlamalardan detaylar Şili'de yemin ederek görevine başlayan yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric'in destekçileri, başkent Santiago'da Boric'e destek olmak ve yapacağı konuşmayı beklemek için Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın etrafında toplanıyor.