Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric yemin ederek görevine başladı - Haberler

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Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric yemin ederek görevine başladı

AA - Yusuf Can Sarıkaya - Güncel
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Kutlamalardan detaylar Şili'de yemin ederek görevine başlayan yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric'in destekçileri, başkent Santiago'da Boric'e destek olmak ve yapacağı konuşmayı beklemek için Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın etrafında toplanıyor.

Kutlamalardan detaylar Şili'de yemin ederek görevine başlayan yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric'in destekçileri, başkent Santiago'da Boric'e destek olmak ve yapacağı konuşmayı beklemek için Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın etrafında toplanıyor.

Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric yemin ederek görevine başladı

Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric yemin ederek görevine başladı

Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric yemin ederek görevine başladı

AA / Yusuf Can Sarıkaya - Güncel

Santiago, Şili, Güncel, Haberler

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