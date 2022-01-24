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Şili'de orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şili'nin Valparaiso şehrinin Laguna Verde kasabasında çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçilirken evlerin tahliye edilmesine karar verildi.

Şili'nin Valparaiso şehrinin Laguna Verde kasabasında çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçilirken evlerin tahliye edilmesine karar verildi.

Şili'nin Valparaiso şehrinin Laguna Verde kasabasını etkileyen orman yangını kuvvetli rüzgarlar nedeniyle endişeye neden oldu. Alevlerin Laguna Verde kasabasındaki yerleşim bölgelerine doğru yayılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMİ) kırmızı alarm durumuna geçilmesi kararı aldı. İtfaiye ekipleri yangının yayılma ihtimaline karşı çalışmalar yürütürken, yerel polis ise bölgedeki evlerin tahliye edildiğini açıkladı.

Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) ekipleri ve Valparaiso İtfaiye Ekipleri yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yangın söndürme helikopterleri ise bölge yakınındaki denizden su alarak yangına müdahalede bulunuyor.

(Serkan Bayar/ İHA)

Şili'de orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verildi

Şili'de orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verildi

Şili'de orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Valparaiso, Şili, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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