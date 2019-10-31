Şili'de 18 kişinin öldüğü protestolar APEC Zirvesi'ni iptal ettirdi
Şili, önümüzdeki ay düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ülkede devam eden şiddetli protestolar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Zirvede ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarını sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılması bekleniyordu.
Latin Amerika ülkesi Şili, önümüzdeki ay düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ülkede devam eden şiddetli protestolar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Başkent Santiago'da, 20 devlet liderinin katılımıyla 16-17 Kasım'da yapılması planlanan zirvede, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in 15 aylık ticaret savaşlarını sonlandıracak bir anlaşmaya imza atması bekleniyordu. Euronews.com'da Görüntüle