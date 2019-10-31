Şili'de 18 kişinin öldüğü protestolar APEC Zirvesi'ni iptal ettirdi

Şili'de 18 kişinin öldüğü protestolar APEC Zirvesi'ni iptal ettirdi

Şili, önümüzdeki ay düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ülkede devam eden şiddetli protestolar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Zirvede ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarını sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılması bekleniyordu.

31.10.2019 13:52
Şili'de 18 kişinin öldüğü protestolar APEC Zirvesi'ni iptal ettirdi

Latin Amerika ülkesi Şili, önümüzdeki ay düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ülkede devam eden şiddetli protestolar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


Başkent Santiago'da, 20 devlet liderinin katılımıyla 16-17 Kasım'da yapılması planlanan zirvede, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in 15 aylık ticaret savaşlarını sonlandıracak bir anlaşmaya imza atması bekleniyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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