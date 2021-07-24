4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı

Türkiye, günlerdir Şile'den gelen acı haberler nedeniyle yasa boğuldu. Denize giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken, Kaymakamlık, 2 gündür devam eden denize girme yasağının yoğun dalga ve akıntıdan dolayı bugün de devam ettiğini açıkladı. Yarınki hava şartlarına göre yasağın kalkıp kalmaması tekrardan değerlendirilecek.

Şile'de dün serinlemek için denize girdikten sonra dalgalara kapılan 5 kişi gözden kaybolmuştu. İki gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 vatandaşımız hariç, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan olayların ardından 2 gündür ilçede denize girmek de yasaklandı.

YASAK BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Şile Kaymakamlığı, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik hava deniz raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağının, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceğinin, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.

"YASAKLAR, VATANDAŞIMIZIN EMNİYETİ İÇİN KOYULDU"

Açıklamada, yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

YARIN TEKRARDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, yarın hava deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu