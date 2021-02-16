Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor (1)
16.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:43
ŞİLE'de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı.
ŞİLE'de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı.
- İstanbul
Şile Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin havyanları kurtarmak için çalışması sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN