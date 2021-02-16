Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor (1)

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ŞİLE'de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı.

ŞİLE'de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı.

Şile Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin havyanları kurtarmak için çalışması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN