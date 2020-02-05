Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?

05.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:49

Tarih bölümünde eğitimini tamamlayan Şilan Makal, oyuncu olmak istediği için uygulamalı oyunculuk dersleri aldı. 1993 yılında İstanbul'da doğdu ve Yeni Gelin dizisinde rol aldı. Şilan Makal hayatı, biyografisi...

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Makal, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini de Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun üstlendiği İşte Benim Stilim yarışmasına dahil oldu.

Oyunculukla ilgilenmek isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı. Başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ekrana gelen genç yıldız, dizide Dilan karakterine hayat verdi.

Makal, 1.72 cm boya sahip ve 54 kilodur. Burcu ise Kova'dır. Baba tarafından aslen Diyarbakır'lıdır.