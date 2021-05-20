Şilan Makal dondurma aşerdi

Doğumuna günler kalan Şilan Makal, Mavi Tur'da dondurma aşerdi. Galatasaray'da oynayan futbolcu Şener Özbayraklı'yla ligler bitince tatile çıkan oyuncunun, karnı burnuna geldi. İşte detaylar...

Anne olmak için gün sayan Şilan Makal, tatile çıktı. Galatasaray'da oynayan eşi Şener Özbayraklı'yla tekne tatiline çıkan oyuncu, dondurma aşerdi.

Ligler biter bitmez Mavi Tur, yapan çiftten Makal sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Dondurma yerken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Yakalandım" notunu düştü. Makal ve Özbayraklı, 15 Mayıs 2020'de evlenmişti.

Kaynak: Snob Magazin