İki grup arasındaki saman tartışması kanlı bitti: 12 yaralı

28.11.2019 23:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:52

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, iki grup arasında samanların etrafa saçılması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

5'İ SİLAHLA OLMAK ÜZERE 12 KİŞİ YARALANDI

Süleyman P. ile Hanifi K. arasında, Evre Mahallesi'nin kırsal Yukarı Evri mevkisinde, önceden toplanan samanların etrafa saçılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, 5'i silahla olmak üzere 12 kişi yaralandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, bölgeye sevk edilen jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi aldı.

Askeri birliklerin olası kavga ihtimaline karşı olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA