Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı - Haberler
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Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı

Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Mehmet Hasan (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Mehmet Hasan (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Selahattin Eyyubi Mahallesi Sülün Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Suriyeli Mehmet Hasan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Hasan'ı ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Hasan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu. Polis, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


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