Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

'Klarnetçi Ferdi' olarak tanınan ve hemen her konser organizasyonunda boy gösteren Ferdi Zurnacı evinin önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu'da meydana gelen olayda evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan klarnet sanatçısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede 'klarnetçi Ferdi' olarak tanınan ve hemen her konser organizasyonu ile milli bayramlar başta olmak üzere okul etkinlikleri ve çeşitli gösterilerde sahne alarak klarnet çalan Ferdi Zurnacı evinin önünde oturduğu sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Cem P.'nin silahlı saldırısına uğradı.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUNLADILAR

Evin önünden araçla geçtiği sırada Cem P.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan Ferdi Zurnacı kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Zurnacı'nın ölümü sevenlerini yasa boğarken, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katil zanlısı Cem P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA