Bitlis'te silahlı kavgada bir kişi yeğenini öldürdü, kardeşi ile diğer yeğenini yaraladı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otogarda çıkan silahlı kavgada bir kişi yeğenini öldürdü, kardeşi ile diğer yeğenini yaraladı.