Silahla vurulan dev ayı, boğulduğu gölden traktör yardımıyla çıkartıldı
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Silahla vurulan dev ayı, boğulduğu gölden traktör yardımıyla çıkartıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Seben ilçesinde Aladağ Göletinden vatandaşlar tarafından çıkarılan boz ayının silahla vurularak yaralandığı ve gölde boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Seben'de bulunan Aladağ Göletinde su yüzeyi üzerindeki ayıyı gören köylüler, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Botla göle giren köylüler, traktörün arkasına takılan halatı ayıya bağladı. Demirciler yaylasında yaşayan köylüler gölün kenarında toplanırken kurtarma çalışmasını merakla izledi.

SİLAHLA VURULAN AYI GÖLDE BOĞULDU

VÜCUDUNDA KURŞUN İZLERİNE RASTLANDI

Gölden çıkarılan boz ayının vücudunda kurşun izlerinin olduğu görüldü. Ayının silahla vurulduktan sonra göle doğru kaçtığı, boğularak telef olduğu tahmin edildi.

SİLAHLA VURULAN AYI GÖLDE BOĞULDU

VURAN KİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Ayıyı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüphelinin aranması için çalışma başlatıldı.

Silahla vurulan dev ayı, boğulduğu gölden traktör yardımıyla çıkartıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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