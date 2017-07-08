Kendisini Silahla Vuran Çocuk, 1 Kilometre Yürüyüp Vurulduğunu Haber Verdi

Erzurum'un Olur İlçesi'ne bağlı Filizli Köyü'nde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk babasına ait silahla oynarken kendini vurdu. Bir kilometre yürüyerek yaralı olarak köye gelen Fatih Kaya Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Olur İlçesine bağlı Filizli Köyü Taşbaşı Yaylası'nda babasıyla birlikte çobanlık yapan 12 yaşındaki Fatih Kaya, çoban kulübesinde uyurken babası Keramettin Kaya hayvanları otlatmak için meraya götürdü. Sabah saatlerinde uyanan Fatih Kaya, babasının yastık altındaki silahıyla oynarken silahın aniden ateş almasıyla kendini yaraladı. Fatih Kaya bir kilometre yaylaya yürüyerek köye ulaşmayı başardı. Fatih Kaya, minibüsle köye getirildi. 112 ambulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Oltu Devlet Hastanesine getirdiler. Acil poliklinikte müşahade altına alınan Fatih Kaya'nın sol karın boşluğundan yaralandığı sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Fatih Kaya, "Silahla oynuyordum bir anda patladı. Sonra silahı elimden fırlattım sonra yaylaya yürüdüm vurulduğumu söyledim, sonrada beni hastaneye getirdiler" dedi.

Fatih Kaya, çocuklara mesaj vererek, "Sakın silahla oynamayın ben oynadım sonu çok kötü oldu" dedi.