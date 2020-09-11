Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı

ANTALYA'da bir market sahibi, kendisi içerdeyken hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan 2 kişiyi, silahını çekip yakaladı.

11.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:05

ANTALYA'da bir market sahibi, kendisi içerdeyken hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan 2 kişiyi, silahını çekip yakaladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ağustos ayında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü ürünler sattığı marketinde kalan iş yeri sahibi, saat 07.00 sıralarında 2 kişinin içeri girmeye çalıştığını fark etti. Elinde tabancasıyla yattığı standın arkasından çıkan iş yeri sahibi, dizleri üzerinde ilerleyerek kapıyı açtı. İş yerinin önüne çıktıktan sonra yan tarafa geçip, kameranın açısından çıkan iş yeri sahibi, yan kapıdan hırsızlık amacıyla dükkanına giren 2 kişiyi yakaladı. Yaklaşık iki dakika süren olay, kameralara yansıdı. İş yeri sahibi, hırsızlık şüphelilerini çağırdığı polise teslim etti.

Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ricardo Quaresma Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Eylül Samsun Fransa
Şu an buradasınız: Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 15:05:42. #1.15#
title