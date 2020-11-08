Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sokaktan gelen silah seslerini duyup balkona çıkınca saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan 33 yaşındaki Taner Çakmak, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

20 Ekim günü Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana gelen olayda; sokak üzerinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Sokaktan gelen silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak, saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te özel bir hastanede tedavi altına alınan Taner Çakmak, bugün yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında F.T. ve arkadaşı F.K. gözaltına alındı. F.T. ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile arasında husumet bulunduğunu ve sokak üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş ettiklerini söyledi. F.T. ve F.K çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI