Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla boşandı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla boşandı mı?

19.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:24
Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla boşandı mı?

11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanacağı iddiaları bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Konu ile ilgil açıklama yapan Sıla, iddialar cevap verdi. Peki, Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı mı? Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu?

Ahmet Kural'dan ayrılma süreci ile magazin gündeminin en çok konuşulan konularından olan Sıla, Bu kez de Hazer Ameni ile boşanma iddiaları ile gündemde. Peki, Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı mı?

SILA VE HAZER AMANİ BOŞANIYOR MU?

Ünlü isimler açıklamasında "Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik" dedi.

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla boşandı mı?

EVLİLİKLERİ HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Ünlü şarkıcı Sıla'nın eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı uyguladığı ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edilmişti.

İlgili Haberler

Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?
Hazar Amani kimdir? Hazar Amani kaç yaşındadır? Nereli ve ne iş yapmaktadır?
Ermenistan teslim oldu mu? Ermenistan savaştan çekiliyor mu? Paşinyan son dakika açıklaması nedir?
Ermenistan teslim oldu mu? Ermenistan savaştan çekiliyor mu? Paşinyan son dakika açıklaması nedir?
Yeni Hazine ve Maliye bakanı kim? Yeni Hazine ve Maliye bakanı belli oldu mu?
Yeni Hazine ve Maliye bakanı kim? Yeni Hazine ve Maliye bakanı belli oldu mu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Berk Oktay Öykü Karayel Fatih Artman
Spor Erol Bulut Lance Stroll Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla boşandı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:42:08. #1.14#
title