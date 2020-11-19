Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla boşandı mı?

11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanacağı iddiaları bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Konu ile ilgil açıklama yapan Sıla, iddialar cevap verdi. Peki, Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı mı? Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu?

Ahmet Kural'dan ayrılma süreci ile magazin gündeminin en çok konuşulan konularından olan Sıla, Bu kez de Hazer Ameni ile boşanma iddiaları ile gündemde. Peki, Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı iddiaları doğru mu? Sıla ve Hazer Amani boşandı mı?

SILA VE HAZER AMANİ BOŞANIYOR MU?

Ünlü isimler açıklamasında "Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik" dedi.

EVLİLİKLERİ HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Ünlü şarkıcı Sıla'nın eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı uyguladığı ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edilmişti.