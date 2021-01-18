Sıla ve Hazer Amani boşandı! İşte boşanmanın perde arkası
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Sıla ve Hazer Amani boşandı! İşte boşanmanın perde arkası

18.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:53
Sıla ve Hazer Amani boşandı! İşte boşanmanın perde arkası

SON DAKİKA... Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani Bodrum'da boşandı. Sıla'yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani'nin ise adliyeye tek gelmesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını açıklamıştı.& ;Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
MİDYAT: NE SANIYODUNUZ ÖMÜR BOYU EVLİLİK Mİ ? YAPMAYIN AHMET ABİM UZULDU YUZU GULMESİN DERİM NOKTA. . .
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