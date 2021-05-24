Sıla İlker Kaleli sevgili mi? İlker Kaleli kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiaları sonrasında İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu araştırılmaya başlandı. Peki, Sıla İlker Kaleli sevgili mi? İlker Kaleli kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sıla kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiaları sonrasında İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu araştırılmaya başlandı. Peki, Sıla İlker Kaleli sevgili mi? İlker Kaleli kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sıla kaç yaşında?

SILA-İLKER KALELİ SEVGİLİ Mİ?

Uzun bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve sosyal medya hesaplarından birbirini takip ederek iddiaları güçlendiren Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çiftinden beklenen haber geldi. Oyuncu İlker Kaleli, Sıla'nın Bodrum'daki evinde görüntülendi.

Sıla'nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, bu evde 1 aydır tatilde. Kaleli, görüntü alınmaması için çitlerle çevrilen bahçede görüntülendi. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, evden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.

İLKER KALELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır. Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. Şu sıralarda Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırmaktadır. 2014 yılında "Silsile" adlı sinema filminde Nehir Erdoğan, Serkan Keskin, Tardu Flordun, İlker Kaleli, Esra Bezen Bilgin başrolleri paylaştılar.

İLKER KALELİ DİZİLERİ

2012 Son Alper Yardımcı karakter

2012-2013 Kayıp Şehir İrfan Başrol oyuncusu

2013-2014 Kayıp Faik Şaşmaz Başrol oyuncusu

2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel Başrol oyuncusu

2020 Öğretmen Akif Erdem Başrol oyuncusu

2021 The Serpent