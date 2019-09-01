Sıla, Emine Bulut için Sezen Aksu'nun Ünzile şarkısını söyleyerek çağrı yaptı

01.09.2019 12:13

Bodrum'da sahne alan Sıla, konserde Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri "Ünzile"yi seslendirdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYALIM"

Bu yaz Bodrum Antik Tiyatroda defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde "Elimizi taşın altına koyalım" diye çağrı yaptı.

" GERİ DÖNDÜREMEYİZ"

Kendisi de eski sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvuran ve Kural'dan şikayetçi olan Sıla, eşi tarafından korkunç şekilde öldürülen Emine Bulut için şarkı söyledi. Geçtiğimiz hafta ölümüyle herkesi yasa boğan Emine Bulut'a ithafen Sezen Aksu'nun 'Ünzile' şarkısına, "Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz" diye başlayan Sıla, şarkının sonunda ise "Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiç bir şey halledemeyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

MİNİK EFE SAHNEDE EŞLİK ETTİ

Konserde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan 'Zeybek' i de seslendiren Sıla'ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi minik efe Çağıl Ayaz eşlik etti. Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramını daha sonra ise Dünya Barış Günü'nü kutlayan minik efeyi öperek uğurladı.

Kaynak: İHA